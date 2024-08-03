Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (INGRM)

Açıklama şöyle:Şirketimiz, önde gelen dayanıklı tablet ve notebook üreticisi Getac Technology Corporation ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. 1989 yılında GE Aerospace ile ortak girişim olarak kurulan Tayvan merkezli Getac Technology Corporation, savunma, kamu hizmetleri, otomotiv, üretim, ulaşım ve lojistik sektörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış dayanıklı tablet ve notebook ürünleri ile tanınan dünya lideri bir üreticidir. Ayrıca, portföyünde ATEX sertifikalı ürünler de bulunmaktadır. Bu iş birliği, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize yenilikçi çözümler ve geliştirilmiş hizmetler sunarak, pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedeflemektedir.



EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)

Şirketimiz ile; Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında 943.345,00 USD ve 213.000,00 EUR (Toplam 38.837.642,81 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri ve OG yer altı beton köşkler kapsamlarında,

Yurt dışında yerleşik (Portekiz, Letonya, Filipinler, Angola, Cezayir, Tunus, Senegal, Fildişi Sahilleri, Moldova, Liberya) çeşitli firmalar arasında 349.520,00 USD ve 1.910.627,70 EUR (Toplam 79.991.520,69 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri, OG dağıtım merkezleri, Mobil trafo merkezleri ve OG komponent ve aksesuarları kapsamında,

Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında, 744.310,00 USD ve 140.690,00 EUR (Toplam 29.663.121,89 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma kumanda röleleri ve trafo izleme sistemleri kapsamında,

Yurt dışında yerleşik çeşitli firmalar arasında Irak ve Fildişi Sahilleri projeleri için 152.500,00 USD ve 24.000,00 EUR (Toplam 5.904.781,75 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma ve kumanda panoları kapsamında sözleşmeler imzalanmıştır.

Satışa konu ürünlerin toplam tutarı 2.189.675,00 USD ve 2.288.317,70 EUR (Toplam 154.397.067,14 TL, TCMB satış kuru alınmıştır) olmak üzere ürünlerin teslimatının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İmzalanan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı 13,00%'tür.

