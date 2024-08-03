ARA
DOLAR
33,21
0,29%
DOLAR
EURO
36,23
1,19%
EURO
GRAM ALTIN
2607,72
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (2 Ağustos) 2 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlıklı açıklama yaptı. İşte o şirketler:

03 Ağustos 2024 | 08:02
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket

INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (INGRM)

Açıklama şöyle:Şirketimiz, önde gelen dayanıklı tablet ve notebook üreticisi Getac Technology Corporation ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. 1989 yılında GE Aerospace ile ortak girişim olarak kurulan Tayvan merkezli Getac Technology Corporation, savunma, kamu hizmetleri, otomotiv, üretim, ulaşım ve lojistik sektörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış dayanıklı tablet ve notebook ürünleri ile tanınan dünya lideri bir üreticidir. Ayrıca, portföyünde ATEX sertifikalı ürünler de bulunmaktadır. Bu iş birliği, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize yenilikçi çözümler ve geliştirilmiş hizmetler sunarak, pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)

Şirketimiz ile; Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında 943.345,00 USD ve 213.000,00 EUR (Toplam 38.837.642,81 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri ve OG yer altı beton köşkler kapsamlarında,

Yurt dışında yerleşik (Portekiz, Letonya, Filipinler, Angola, Cezayir, Tunus, Senegal, Fildişi Sahilleri, Moldova, Liberya) çeşitli firmalar arasında 349.520,00 USD ve 1.910.627,70 EUR (Toplam 79.991.520,69 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında OG hava ve gaz izoleli anahtarlama ürünleri, OG dağıtım merkezleri, Mobil trafo merkezleri ve OG komponent ve aksesuarları kapsamında,

Yurt içinde yerleşik çeşitli firmalar arasında, 744.310,00 USD ve 140.690,00 EUR (Toplam 29.663.121,89 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma kumanda röleleri ve trafo izleme sistemleri kapsamında,

Yurt dışında yerleşik çeşitli firmalar arasında Irak ve Fildişi Sahilleri projeleri için  152.500,00 USD ve 24.000,00 EUR (Toplam 5.904.781,75 TL, TCMB alış kuru alınmıştır) tutarında koruma ve kumanda panoları kapsamında sözleşmeler imzalanmıştır.

Satışa konu ürünlerin toplam tutarı 2.189.675,00 USD ve 2.288.317,70 EUR (Toplam 154.397.067,14 TL, TCMB satış kuru alınmıştır) olmak üzere ürünlerin teslimatının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

İmzalanan sözleşmelerin 2023 yılı hasılatına oranı 13,00%'tür.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2607,72 0,14%
  • ALTIN ONS 2442,77 -0,14%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,551 -1,885%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3873 -0,01514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,2052 0,293%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1026%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2297 1,1947%
  • STERLIN/DOLAR 1,28041 0,50708%
Borsa Haberleri
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
Bahadır Kimya halka arz tarihi: Ne iş yapıyor? Kaç lot dağıtacak?
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL