Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (21 Ağustos)

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik iki şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. 20-21 Ağustos tarihlerinde alınan siparişlerin 1.650.000 USD'lık kısmı Şirketimize, 4.115.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 194.558.000 Türk Lirası (5.765.000 USD)'dır.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş., STAR Rafineri A.Ş. ve PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. arasında, STAR Rafinerisi ve Petkim Petrokimya tesislerinin 5 yıllık bakım işlerinde kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariki konusunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL+KDV'dir.