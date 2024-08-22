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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (21 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün (21 Ağustos) 2 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu bilgilendirmede bulundu. İşte o şirketler:

22 Ağustos 2024 | 08:13
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (21 Ağustos)

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., yurt dışında yerleşik iki şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. 20-21 Ağustos tarihlerinde alınan siparişlerin 1.650.000 USD'lık kısmı Şirketimize, 4.115.000 USD'lık kısmı Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'ne ait olmak üzere toplam bedeli yaklaşık 194.558.000 Türk Lirası (5.765.000 USD)'dır.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş., STAR Rafineri A.Ş. ve PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. arasında, STAR Rafinerisi ve Petkim Petrokimya tesislerinin 5 yıllık bakım işlerinde kullanılmak üzere operatörlü ekipman tedariki konusunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL+KDV'dir.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
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