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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 3 şirket dün 'yeni iş ilişkisi' konulu bildirimlerde bulundu. İşte o şirketler

24 Ekim 2024 | 00:38
Son Güncellenme: 24 Ekim 2024 | 00:41
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)

Borsa İstanbul'da dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket şöyle:

1 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM) Açıklama şöyle: Şirketimiz'in 17.09.2024 tarihli özel durum açıklamasında, Özbekistan'da kurulu bağlı ortaklığımız BIRLESIM LLC'nin Özbekistan Talimarjon Power Plant Generation Efficiency Improvement Projesi kapsamında HVAC Tesisatı ihalesine vermiş olduğu teklifin BIRLESIM LLC lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. İlgili proje kapsamında bugün (22.10.2024) BIRLESIM LLC ile Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu Stage-1 HVAC Tesisatı İşleri için imzalanan sözleşmenin tutarı 790.000 USD +KDV seviyesindedir. İlgili proje kapsamında imzalanan sözleşme bedeli güncel döviz kuru ile 32.404.631-TL (KDV Dahil) olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

2 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) Açıklama şöyle: ASELSAN ve Baykar arasında, 87.839.218,- ABD Dolar'ı Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere, toplam tutarı 95.116.802,- ABD Dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.

3 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) Açıklama şöyle: 22.10.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin alım satımını gerçekleştirdiği emtia portföyünü inşaat sektörüne yönelik faaliyetlerle zenginleştirileceği yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda, yurt içi yerleşik bir firmaya toplam 61.907.500 TL'lik ilk satış gerçekleştirilmiştir.
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Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
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