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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün (28 Ağustos) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

29 Ağustos 2024 | 02:02
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 


 

1 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL)

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) Açıklama şöyle: Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik 8.100.000 USD (güncel kur ile yaklaşık 275.000.000 TL) tutarlı teklifimizin onaylandığı, 28.08.2024 tarihinde (bugün) mesai sonrasında tarafımıza ulaşmıştır. İlgili siparişin, dokuz ay içinde parçalı olarak teslimatı öngörülmektedir. Söz konusu sipariş ulusal çapta 2 ayrı ileri teknolojik tespit sistemini içermekte olup, sistemlerin tamamı Papilon üretimidir ve Papilon uzmanlık alanındadır. İş geliştirme faaliyetlerimiz, EMEA bölgesine yönelik odaklanma stratejimiz ve beklentilerimiz doğrultusunda devam etmektedir.

2 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET) Açıklama şöyle: Alkataş İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi & Nurol İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı İle Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.) Proje kapsamında hazır beton üretimi için İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Hüseyinli Mahallesi Mavi Vatan Sokak N1 adresinde Hüseyinli Mobil Hazır Beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

3 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) Açıklama şöyle: 2024/822810 ihale kayıt numaralı İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ'ne ilişkin olarak 849.557.250,00 TRY (Sekiz Yüz Kırk Dokuz Milyon Beş Yüz Elli Yedi Bin İki Yüz Elli TRY) bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
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Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
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