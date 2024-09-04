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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (3 Eylül) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

04 Eylül 2024 | 07:58
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 

1 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG) Açıklama şöyle: Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (03.09.2024) beton santralleri ve kırma eleme ekipmanları siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.501.000 (BirMilyonBeşYüzBirBin) EUR'dur.

2 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Japonya pazarına satışı için beyaz peynir çeşitlerinden koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, tulum peyniri, otlu peynir ve taze kaşar ürünlerinin ihracatı ile ilgili NİPPON TORUKO BAZAAAR LIMITED COMPANY firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

3 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) Açıklama şöyle: 03.09.2024 tarihinde 2024/951141 ihale kayıt numaralı BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda hizmet aracı kiralama ihalesi işi 388.774.620,00 TRY bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
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'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
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Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
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