Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG) Açıklama şöyle: Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (03.09.2024) beton santralleri ve kırma eleme ekipmanları siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.501.000 (BirMilyonBeşYüzBirBin) EUR'dur.

2 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) Açıklama şöyle: Şirketimiz, Japonya pazarına satışı için beyaz peynir çeşitlerinden koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, tulum peyniri, otlu peynir ve taze kaşar ürünlerinin ihracatı ile ilgili NİPPON TORUKO BAZAAAR LIMITED COMPANY firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.