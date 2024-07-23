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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün 4 şirketten 'yeni iş ilişkisi' konulu bilgilendirmeler geldi. İşte o şirketler:

23 Temmuz 2024 | 00:46
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün (22 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yapan 4 şirket şöyle:

1 MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS)

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS) Açıklama şöyle: Polonya temsilcimiz WES Sp. z.o.o.aracılığı ile girmiş olduğumuz Polonya Su İdaresinin açtığı su sayaçlarında veri okumaya yönelik (aircom ürünümüz ve işletim sistemimiz) sabit sistemin teslim, uygulama ve işletmesini kapsayan ihaleyi kazandığımız temsilcimize bildirilmiş olup, sözleşme imzalamak için davet yazısı alınmıştır. Söz konusu işin sözleşme bedeli 677.920 Avro olup, ürünlerin 2024 ve 2025 yılı içerisinde partiler halinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

2 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL) Açıklama şöyle: Şirketimiz yurtiçinde mukim bir firma ile hastane binası inşaatı için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 492.499,40 ABD Dolarıdır. İşin Eylül 2024 sonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.

3 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) Açıklama şöyle: Şirketimiz 22.07.2024 (bugün) tarihinde imzalanan "HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri; Yurtiçinde 127.572.958,00 TL (KDV Dahil) tutarında "Altyapı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Boru Alım İşi" Yurtdışında ise 974.680,70 USD ( 32.226.550,26 TL-TCMB Döviz satış kuru alınmıştır) tutarında Ürdün, Tunus ve Bangladeş ile "Altyapı Boru Alım İşi" Sözleşmelerin toplam satış tutarları 159.799.508,26 TL olup, 2024 yılı satış hedefindeki etkisi % 3,50 dir.

4 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22.07.2024 tarihinde 29.970.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Mobilya sevkiyatının 21.10.2024 tarihinde teslim edilmesi planlanmaktadır.
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Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
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İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
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