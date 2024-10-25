Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (24 Ekim)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

Açıklama şöyle: 05.09.2024 tarihinde paylaştığımız, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen 2024/1006302 İhale Kayıt Numaralı "İTM.476 Referanslı 154 kV Osmaniye GIS Yenileme -Aynı Sahada- TM Yapımı" işi ihale süreci sonuçlanmış olup bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır. İhale bedeli vergiler hariç 389.000.000,00 TL'dir.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. arasında, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri ile ilgili olarak,

Birleşim Mühendislik, 903.541,74-USD+KDV ve 41.021.461,11 TL+KDV tutarında,

Erde Mühendislik, 242.256,53-USD+KDV ve 9.829.196,12-TL+KDV tutarında sözleşme imzalamıştır.

Bu projeye ilişkin olarak Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 108.154.346,32-TL (KDV Dahil) seviyesindedir.İş süresi 6 ay olarak planlanmaktadır.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

Açıklama şöyle: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişlerin toplam bedeli yaklaşık 112.459.000 Türk Lirası (3.290.000 USD)'dır.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (TRILC)

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market alım ihalesi DİADOL markası ile 55.856.810,75 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır" denildi.