Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket (26 Temmuz)

Borsada dün (26 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında açıklama yapan 5 şirket şöyle:



1 HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM) Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler San. ve Tic. Aş. genel endüstri ve özellikle beyaz eşya sektöründen 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aldığı siparişler 5.750.000 + KDV Avro değerine ulaşmıştır. Makers, 6 eksenli robotlar ve kartezyen robot sistemleri ile otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde çığır açan projelere imza atarak, global pazarda Türkiye'nin robotik kapasitesini sergilemektedir. Makers, yüksek verimlilik ve özelleştirilmiş otomasyon çözümleri sunarak, yurt dışında birçok önemli firmanın tercihi olmuştur. Global otomotiv devleri, beyaz eşya sektörü ve teknoloji liderleri ile çalışmaları, şirketin güvenilirliğini ve yenilikçi yaklaşımını pekiştirmiştir. Türkiye'nin robotik teknoloji alanındaki gücünü ve vizyonunu temsil eden Makers, endüstri 4.0 dönüşümüne liderlik eden projeleriyle sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Bağlı ortaklıkta HKTM'nin % 67 pay sahipliği bulunmaktadır.

2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 4.800.000,00 USD (DörtMilyonSekizYüzBinAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 158.319.840,2 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2024 yılının son çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

3 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında müşterinin yurt içinde yürüttüğü projenin hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25.07.2024 tarihinde 35.914.627 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Mobilya sevkiyatının 30.08.2024 tarihinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

4 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN) Açıklama şöyle: Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan ‘'TEKİS-C Projesi Sarf Malzemeleri Alımı İşinin 1. ve 7. Kısımları'' için sözleşme daveti almıştır. Sözleşme baz bedeli 1.238.019, -USD'dir. (Bir milyon iki yüz otuz sekiz bin on dokuz, Amerikan Doları) (Güncel USD/TL kuru ile sözleşme baz bedeli 40.916.525 TL'dir.) Sözleşme taraflar arasında 10(On) takvim günü içerisinde imzalanacaktır.