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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 3 şirket (20 Kasım)

Borsa İstanbul'da dün 3 şirket, KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirimlerde bulundu. İşte o şirketler;

21 Kasım 2024 | 02:06
Son Güncellenme: 21 Kasım 2024 | 02:24
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 3 şirket (20 Kasım)

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Açıklama şöyle: Şirketimizce satışa konu edilen gerek tarım gerekse tarım dışı emtianın çeşitlendirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda yurt içi yerleşik bir alıcıya toplam 55.974.500 TL tutarında buğday satışı gerçekleştirilmiş olup bu işlem Şirketimizin ilk buğday satışıdır.

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. (MIATK)

Açıklama şöyle: MİA Teknoloji olarak uzmanlaşmış olduğumuz alanlardan biri olan Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, yurt dışında uluslararası bir şirket ile 424.000 USD değerinde yazılım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yazılım, proje kapsamında sürücü kara liste yönetimi, rota planlama, RMA takip ve saha operasyon yönetim sistemlerini uygulamaya alacaktır. Teknoloji ve yazılım üreterek yurtdışına ihraç etmek ana hedeflerimizden olmaya devam edecektir.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Türkiye  genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde  2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 6 satış  noktamız ile toplamda KDV Hariç 250.000.000,00 TL ( İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına  ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için  ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.  
 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
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