Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (18 Kasım)

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

Açıklama şöyle: Şirketimiz 18.10.2024 (bugün) tarihinde imzalanan "CTP, HDPE100 ve Koruge Boru" satış sözleşmeleri;

Yurtiçinde 155.000.000,00 TL (KDV Dahil) tutarında "Altyapı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Boru Alım İşi"; Yurtdışında ise, 2.427.120,00 USD (83.481.035,11 TL-TCMB Döviz satış kuru alınmıştır) tutarında İngiltere ve Irak ile "Altyapı Boru Alım İşi"

Sözleşmelerin toplam satış tutarları 238.481.035,11 TL olup, 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %5,23 tür.



FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Şirket dün KAP'a 2 ayrı yeni iş ilişkisi bildirdi. Açıklamalara şöyle:

Şirketimize, Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi ihalesinde 1. Kısım Donanım ürünleri ve 3. Kısım Tip-2 Yazılım Lisanslar kısımlarının uhdemizde kaldığı bildirilmiş olup sözleşme davet yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale kapsamındaki 1. ve 3. Kısımların toplam bedeli KDV hariç 12.749.999,00 TL'dir.(On iki milyon yedi yüz kırk dokuz bin dokuz yüz doksan Türk Lirası)

Şirketimizin, 18/11/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlamış olduğu "Procurement of 32,500 All-in-One Desktop Computer Sets" işinin kapsamı genişletilerek sözleşme bedeli %15 artırılmıştır. 6.184.600,00 USD olarak açıkladığımız sözleşme bedeli 927.690,00 USD artış ile 7.112.290,00 USD olarak güncellenmiştir. Nihai sözleşme bedeli KDV hariç 7.112.290,00 USD'dir. (Yedimilyonyüzonikibinikiyüzdoksan Amerikan Doları)



CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Şirketimiz ile Türkiye genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde 2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 16 satış noktamız ile toplamda KDV Hariç 1.077.000.000,00 TL (BirMilyarYetmişYediMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

Boompods EU Sp. z o.o tarafından Şirketimiz, Boompods EU Sp. z o.o kulaklık, hoparlör ve mobil cihaz aksesuarları grubu ürünlerinin 18.11.2024 itibariyle Türkiye münhasır yetkili distribütörü olarak atanmıştır. Şirketimiz, söz konusu Distribütörlük Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de yer alan havalimanları ve gümrük vergisinden muaf alanlar (duty free) da dahil olmak üzere kanallara satış ve dağıtım yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

