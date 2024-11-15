Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, yurtiçinde yerleşik bir firma ile ‘'Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Enerji Nakil Hattı Yapımı İşi'' konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 3.750.000, -USD'dir. (Üç Milyon Yedi Yüz Elli Bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 128.812.500, -TL'dir.)

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS)

Açıklama şöyle: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2024/1207124 sayı ile 40.000 adet ES2006 DEVRESİ için açmış olduğu ihaleye 17.10.2024 tarihinde katılım sağlanmış olup, ihale 22.10.2024 tarihinde 19.494.000 TL +KDV bedelle 1. sırada alınmıştır. Söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme 14.11.2024 tarihi (bugün) itibariyle imzalamıştır. Söz konusu işin 2025 yılının birinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (KZBGY)

Yönetim Kurulumuzun 13.11.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde kalan devremülklerinin Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Beyazkum Satış Pazarlama İşletmeleri A.Ş.'ye ("Beyazkum") satışının vaad edilmesine, bu bağımsız bölümlerin nihai alıcılara Beyazkum tarafından pazarlanmasına ve satılmasına, Beyazkum tarafından nihai alıcılara yapılacak satışların fiyatlarının Şirketimiz tarafından belirlenmesine, Şirketimiz tarafından Beyazkum'a yapılacak satışların fiyatlarının ise Beyazkum tarafından nihai alıcılara yapılan satışlarda oluşan fiyatlardan Beyazkum için %1 hizmet bedeli düşülerek belirlenmesine ve işbu işlemlerle ilgili karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Beyazkum ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen sözleşme Beyazkum ile yine 13.11.2024 tarihinde imzalanmıştır.

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)

Açıklama şöyle: Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 247.148.318,02 ₺ + KDV (Güncel Usd Kuru 34.36 ₺ ile 7.192.907,97 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.



ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 15.10.2024 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında; yurt dışında mukim bir firma ile 2.000.000,00 USD tutarında ((yaklaşık 68.530.000,00 TL, 15.10.2024 TCMB satış kuru alınmıştır)) Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığı ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacağı belirtilmiştir.

İşbu açıklama tarihi itibariyle, yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterimize teslim edilmiştir. Müşterimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.075.000,00 USD (ÜçMilyon YetmişbeşBin Amerikan Doları, yaklaşık 105.471.270,00 Türk Lirası, 14.11.2024 TCMB döviz alış kuru alınmıştır) olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %4,57 'dir.

