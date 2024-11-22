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  • Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale süreci/sonucu' duyuran 6 şirket (21 Kasım)

Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale süreci/sonucu' duyuran 6 şirket (21 Kasım)

Borsada dün 5 şirket 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale süreci/sonucu' başlığı altında açıklamalar yaptı. İşte o şirketler

22 Kasım 2024 | 09:31
Son Güncellenme: 22 Kasım 2024 | 09:34
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale süreci/sonucu' duyuran 6 şirket (21 Kasım)

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) - Yeni iş ilişkisi

Açıklama şöyle: Şirketimiz ile Türkiye  genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde  2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 5 satış  noktamız ile toplamda KDV Hariç 265.000.000,00 TL ( İki Yüz Almış Beş Milyon Türk Lirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına  ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için  ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.  

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC) - Yeni iş ilişkisi

Açıklama şöyle: Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların açtığı ve açacağı ihalelere katılmak, ihaleleri üstlenmek ve savunma sanayi alanında iş yapmak amacıyla Öztekin Teknik Servis Ekipmanları Savunma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yeni bir Adi Ortaklık kurulmasına karar verilmiştir.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN) - İhale sonucu

Açıklama şöyle: 07/11/2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihinde gerçekleştirilen, ‘'İTM.484 REFERANSLI, 154 KV SARAY TM YAPIM İŞİ''' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını iletmiştir. İşin baz bedeli 202.400.923, -TL'dir. (İki yüz iki milyon dört yüz bin dokuz yüz yirmi üç, Türk Lirası)

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN) - İhale Sonucu

07/11/2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihinde gerçekleştirilen, ‘'İTM.486 REFERANSLI, 154 KV PAZARCIK TM YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını iletmiştir. İşin baz bedeli 184.062.120,50 -TL'dir. (Yüz seksen dört milyon atmış iki bin yüz yirmi Türk Lirası, Elli Kuruş)

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT) - Yeni iş ilişkisi

Açıklama şöyle: Şirketimizin 20.09.2024 tarihinde kamuya duyurduğu, Sahil-Net Deniz Sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile başladığı sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Netleşen sözleşme detayları yatırımcılarımız ve kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. İşbu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi 7. fıkrası uyarınca yapılmaktadır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (DOKTA) - Yeni iş ilişkisi

Açıklama şöyle:Konusunda dünya markası olup, dünyanın çeşitli bölgelerinde üretim tesisleri olan bir firma ile güç aktarım organının demir döküm bir parçasının üretimi için yıllık 3,7 Milyon Euro değerinde satış sözleşmesi imzalanmıştır. Ürünlerin teslimatı 2025 yılı son çeyreğinde başlayacak olup, devam edecek siparişler çerçevesinde ilgili yıllar cirolarına yansıyacaktır.

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) - İhale süreci

Açıklama şöyle: Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4.Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından 20.11.2024 (dün) tarihinde gerçekleştirilen, 2024/1218323 ihale kayıt numaralı "Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 6.Kısım" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli  KDV hariç 34.218.308,28 TL' dir. İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.

 

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Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
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