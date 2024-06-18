Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda

Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı. 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin 31 oldu. Yerli yatırımcıların portföy değeri de mayıs ayı sonunda yüzde 41 yükselerek 3 trilyon 71 milyar 13 milyon liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların yüzde 2,9'unu temsil eden 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip kişiler, yerli yatırımcıların toplam portföy değerinin yüzde 86,2'sini elinde bulunduruyor.

En büyük değişim 0-14 yaş aralığında

Yatırımcıların büyük çoğunluğunu 1 milyon 186 bin 756 kişi ile 30-34 yaş aralığındaki yatırımcılar oluşturuyor.

İlk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında gözlemlendi. Aralık 2023'te 0-14 yaş aralığında toplam 76 bin 946 yatırımcı bulunurken, mayıs ayı itibarıyla bu sayı yüzde 26 artışla 96 bin 629 kişiye yükseldi.

EN BÜYÜK PORTFÖYE SAHİP YAŞ GRUBU

45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293 milyar 227 milyon lirayla en büyük portföy değerine sahip grup olurken, 3 milyar 241 milyon lira ile en düşük portföy değeri 15-19 yaş grubunda yer alıyor.

Yerli yatırımcılar değerlendirildiğinde en büyük portföy değerine sahip grup 292 milyar 340 milyon lira ile 45-49 yaş aralığı olurken, yılın ilk beş ayında portföy değerinde en büyük değişim yüzde 49 artış ile 70-74 yaş aralığında gerçekleşti.

ENDEKSLER

Yerli yatırımcıların hesaplanan bütün endekslerde portföy büyüklüğünün artması dikkati çekiyor.