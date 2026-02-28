Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Hibe desteği için son başvuru tarihi ise 13 Mart 2026 olarak belirlendi.

Toplam 2 milyon TL'den fazla destek verilecek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine

735 bin TL, eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine 550 bin TL ve korumalı işyeri projelerine ise 905 bin TL’ye kadar kuruluş sermayesi desteği sağladıklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlarımız İçin Hibe Desteği 2026 Yılı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz."