ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlattıkları son saldırılarla ilgili resmi açıklama yaptı. Yayınladığı video mesajda İran’a karşı büyük bir askeri operasyon başlattıklarını söyleyen Trump, "Amacımız, çok sert ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi. İran rejiminin tehlikeli faaliyetlerinin yalnızca ABD’yi değil, ülkenin denizaşırı üslerini ve tüm dünyadaki ABD müttefiklerini tehdit ettiğini savunan Trump, "47 yıl boyunca İran rejimi ‘Amerika'ya ölüm’ sloganları attı ve ABD’yi, birliklerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir şiddet ve katliam kampanyası yürüttü" diye konuştu.

İran’ın ABD karşıtı faaliyetlerini anlattı



Rejimin ilk icraatlarından birinin, ABD’nin Tahran’daki büyükelçiliğinin şiddet yoluyla ele geçirilmesi ve onlarca ABD'linin 444 gün boyunca rehin tutulmasını desteklemek olduğunu ifade eden Trump, "1983'te İran'ın vekilleri Beyrut'ta 241 ABD askeri personelinin ölümüne neden olan Deniz Piyadeleri kışlası bombalamasını gerçekleştirmiştir" dedi. İran’ın 2000 yılında USS Cole savaş gemisine Yemen’de gerçekleştirilen intihar saldırısından haberdar olduğunu ve muhtemelen bu saldırıyı desteklediğini söyleyen Trump, "Bu saldırıda pek çok kişi hayatını kaybetti. İran güçleri Irak'ta yüzlerce ABD askerini öldürdü ve sakat bıraktı. Rejimin vekilleri son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD güçlerine ve uluslararası deniz yollarındaki ABD donanma ve ticari gemilerine sayısız saldırı düzenlemeye devam etti" hatırlatmasında bulundu. İran’ın tüm bu eylemlerini "kitlesel terör" olarak tanımlayan Trump, "Buna daha fazla katlanmayacağız. Lübnan'dan Yemen'e, Suriye'den Irak'a kadar bu rejim, dünyayı kana ve vahşete bulayan terörist milisleri silahlandırdı, eğitti ve finanse etti" dedi. Trump, Hamas’ın da İran’ın vekili olduğunu savundu.

"Bu terör rejimi nükleer silaha sahip olamaz"



İran’daki son kitlesel gösterileri hatırlatan Trump, "İran, dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletidir ve kısa bir süre önce sokaklarda protesto gösterileri yapan on binlerce vatandaşını katletmiştir" ifadelerini kullandı. ABD’nin İran konusundaki politikasının net olduğunu vurgulayan Trump, "Bu terör rejimi asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum, asla sahip olamaz" şeklinde konuştu. İran’ın anlaşma tekliflerini reddettiğini iddia eden Trump, "Bu nedenle geçtiğimiz yılın Haziran ayında yürütülen ‘Midnight Hammer Operasyonu’ kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer programlarını imha ettik. Sonrasında nükleer silah arayışlarını sürdürmemeleri konusunda uyardık ve defalarca bir anlaşma yapmaya çalıştık. Ancak İran bunu reddetti. On yıllardır olduğu gibi her fırsatı geri çevirdi" dedi.

"İran’ın füzeleri yakında topraklarımızı tehdit edebilir"



İran’ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye ve uzun menzilli füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Bu füzeler artık Avrupa’daki müttefiklerimizi, denizaşırı birliklerimizi ve yakında ABD topraklarını tehdit edebilir" hatırlatmasında bulundu. Nükleer silahlara sahip bir İran rejiminin bu güçten cesaret alacağını vurgulayan Trump, "Bu nedenle ABD ordusu, bu radikal ve tehlikeli diktatörlüğün ABD'yi ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini engellemek için geniş kapsamlı ve devam eden bir operasyon yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

"Füzelerini yok edeceğiz"



Operasyonun hedeflerine de değinen Trump, "Füzelerini ve füze endüstrisini yok edeceğiz. Donanmalarını etkisiz hale getireceğiz. Bölgedeki terör vekillerinin istikrarsızlık oluşturmasına ve güçlerimize saldırmasına izin vermeyeceğiz. Yol kenarı bombalarıyla binlerce insanı, birçok ABD'liyi öldürmelerine son vereceğiz. İran’ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyecek. Mesaj basit: Asla nükleer silah sahibi olmayacaklar" diye konuştu. İran rejiminin kimsenin ABD’nin askeri gücüne meydan okumaması gerektiğini öğreneceğini ifade eden Trump, "İlk görev dönemimde ordumuzu güçlendirdim ve yeniden yapılandırdım. Yeryüzünde bizim ordumuzun gücüne, kudretine veya gelişmişliğine yaklaşabilecek hiçbir ordu yok" şeklinde konuştu.

İran’ın güvenlik güçlerine silah bırakma çağrısı



Bölgedeki ABD personeline yönelik riskleri en aza indirmek için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Trump, İran rejiminin güvenlik unsurlarına, "Devrim Muhafızları üyelerine, silahlı kuvvetlere ve tüm polislere sesleniyorum: Silahlarınızı bırakıp tam bir dokunulmazlık elde edin. Ya da alternatif olarak kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" çağrısında bulundu.

İran halkına seslendi: "Özgürlük saatiniz yaklaştı"



Trump, İran halkına ise, "Özgürlük saatinizin yaklaştığını söylüyorum. Sığınaklarda kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Sizin olacaktır. Bu, muhtemelen nesiller boyunca sahip olacağınız tek şansınız olacak" sözleriyle seslendi. İranlıların uzun yılladır ABD’den yardım istediğini ifade eden Trump, "Hiçbir başkan benim bu gece yapmaya istekli olduğum şeyi yapmaya istekli olmadı. Artık size istediğinizi veren bir başkanınız var. O halde nasıl yanıt vereceğinizi görelim" dedi. ABD’nin İran halkının yanında olduğunu söyleyen Trump, "Şimdi geleceğinizin kontrolünü elinize almanın ve ulaşabileceğiniz kadar yakın olan refah dolu, şanlı geleceği ortaya çıkarmanın tam zamanıdır. Şimdi eylem zamanıdır. Bu şansın kaçmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.