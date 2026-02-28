İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.
Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.
İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.
“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.
Tahran’da yeni patlamalar yaşanırken İsrail’in, İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.
Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.
Öte yandan Tahran’daki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
10:10 AP: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil oldu
Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu.
AP'ye konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.
The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.
İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.
ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
10:35 Trump: "İran’a karşı büyük bir askeri operasyon başlattık"
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Amacımız, çok sert ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır. İran Devrim Muhafızları üyelerine, silahlı kuvvetlere ve tüm polislere sesleniyorum: Silahlarınızı bırakıp tam bir dokunulmazlık elde edin ya da alternatif olarak kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik başlattıkları son saldırılarla ilgili resmi açıklama yaptı. Yayınladığı video mesajda İran’a karşı büyük bir askeri operasyon başlattıklarını söyleyen Trump, "Amacımız, çok sert ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi. İran rejiminin tehlikeli faaliyetlerinin yalnızca ABD’yi değil, ülkenin denizaşırı üslerini ve tüm dünyadaki ABD müttefiklerini tehdit ettiğini savunan Trump, "47 yıl boyunca İran rejimi ‘Amerika'ya ölüm’ sloganları attı ve ABD’yi, birliklerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir şiddet ve katliam kampanyası yürüttü" diye konuştu.
İran’ın ABD karşıtı faaliyetlerini anlattı
Rejimin ilk icraatlarından birinin, ABD’nin Tahran’daki büyükelçiliğinin şiddet yoluyla ele geçirilmesi ve onlarca ABD'linin 444 gün boyunca rehin tutulmasını desteklemek olduğunu ifade eden Trump, "1983'te İran'ın vekilleri Beyrut'ta 241 ABD askeri personelinin ölümüne neden olan Deniz Piyadeleri kışlası bombalamasını gerçekleştirmiştir" dedi. İran’ın 2000 yılında USS Cole savaş gemisine Yemen’de gerçekleştirilen intihar saldırısından haberdar olduğunu ve muhtemelen bu saldırıyı desteklediğini söyleyen Trump, "Bu saldırıda pek çok kişi hayatını kaybetti. İran güçleri Irak'ta yüzlerce ABD askerini öldürdü ve sakat bıraktı. Rejimin vekilleri son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD güçlerine ve uluslararası deniz yollarındaki ABD donanma ve ticari gemilerine sayısız saldırı düzenlemeye devam etti" hatırlatmasında bulundu. İran’ın tüm bu eylemlerini "kitlesel terör" olarak tanımlayan Trump, "Buna daha fazla katlanmayacağız. Lübnan'dan Yemen'e, Suriye'den Irak'a kadar bu rejim, dünyayı kana ve vahşete bulayan terörist milisleri silahlandırdı, eğitti ve finanse etti" dedi. Trump, Hamas’ın da İran’ın vekili olduğunu savundu.
"Bu terör rejimi nükleer silaha sahip olamaz"
İran’daki son kitlesel gösterileri hatırlatan Trump, "İran, dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletidir ve kısa bir süre önce sokaklarda protesto gösterileri yapan on binlerce vatandaşını katletmiştir" ifadelerini kullandı. ABD’nin İran konusundaki politikasının net olduğunu vurgulayan Trump, "Bu terör rejimi asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum, asla sahip olamaz" şeklinde konuştu. İran’ın anlaşma tekliflerini reddettiğini iddia eden Trump, "Bu nedenle geçtiğimiz yılın Haziran ayında yürütülen ‘Midnight Hammer Operasyonu’ kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer programlarını imha ettik. Sonrasında nükleer silah arayışlarını sürdürmemeleri konusunda uyardık ve defalarca bir anlaşma yapmaya çalıştık. Ancak İran bunu reddetti. On yıllardır olduğu gibi her fırsatı geri çevirdi" dedi.
"İran’ın füzeleri yakında topraklarımızı tehdit edebilir"
İran’ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye ve uzun menzilli füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Bu füzeler artık Avrupa’daki müttefiklerimizi, denizaşırı birliklerimizi ve yakında ABD topraklarını tehdit edebilir" hatırlatmasında bulundu. Nükleer silahlara sahip bir İran rejiminin bu güçten cesaret alacağını vurgulayan Trump, "Bu nedenle ABD ordusu, bu radikal ve tehlikeli diktatörlüğün ABD'yi ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini engellemek için geniş kapsamlı ve devam eden bir operasyon yürütmektedir" ifadelerini kullandı.
"Füzelerini yok edeceğiz"
Operasyonun hedeflerine de değinen Trump, "Füzelerini ve füze endüstrisini yok edeceğiz. Donanmalarını etkisiz hale getireceğiz. Bölgedeki terör vekillerinin istikrarsızlık oluşturmasına ve güçlerimize saldırmasına izin vermeyeceğiz. Yol kenarı bombalarıyla binlerce insanı, birçok ABD'liyi öldürmelerine son vereceğiz. İran’ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyecek. Mesaj basit: Asla nükleer silah sahibi olmayacaklar" diye konuştu. İran rejiminin kimsenin ABD’nin askeri gücüne meydan okumaması gerektiğini öğreneceğini ifade eden Trump, "İlk görev dönemimde ordumuzu güçlendirdim ve yeniden yapılandırdım. Yeryüzünde bizim ordumuzun gücüne, kudretine veya gelişmişliğine yaklaşabilecek hiçbir ordu yok" şeklinde konuştu.
İran’ın güvenlik güçlerine silah bırakma çağrısı
Bölgedeki ABD personeline yönelik riskleri en aza indirmek için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Trump, İran rejiminin güvenlik unsurlarına, "Devrim Muhafızları üyelerine, silahlı kuvvetlere ve tüm polislere sesleniyorum: Silahlarınızı bırakıp tam bir dokunulmazlık elde edin. Ya da alternatif olarak kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" çağrısında bulundu.
İran halkına seslendi: "Özgürlük saatiniz yaklaştı"
Trump, İran halkına ise, "Özgürlük saatinizin yaklaştığını söylüyorum. Sığınaklarda kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın. Sizin olacaktır. Bu, muhtemelen nesiller boyunca sahip olacağınız tek şansınız olacak" sözleriyle seslendi. İranlıların uzun yılladır ABD’den yardım istediğini ifade eden Trump, "Hiçbir başkan benim bu gece yapmaya istekli olduğum şeyi yapmaya istekli olmadı. Artık size istediğinizi veren bir başkanınız var. O halde nasıl yanıt vereceğinizi görelim" dedi. ABD’nin İran halkının yanında olduğunu söyleyen Trump, "Şimdi geleceğinizin kontrolünü elinize almanın ve ulaşabileceğiniz kadar yakın olan refah dolu, şanlı geleceği ortaya çıkarmanın tam zamanıdır. Şimdi eylem zamanıdır. Bu şansın kaçmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.
10:45 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi, İsrail'e misilleme yapacaklarını söyledi
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.
Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.
İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.
11:40 Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah hedef alındı
İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi. İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.
12:37 İran'dan İsrail'e misilleme füze saldırısı yapıldı
İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail hava savunma sistemleri Kudüs semalarında bazı füzeleri imha etti.
12:51 İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescidi Aksa'yı kapattı
İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını söyledi.
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni de ikinci bir duyuruya kadar kapattı
Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, caminin “İran’a karşı savaş” gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.
Ebu Suneyne, ordunun cami çalışanlarına, Harem-i İbrahim Camisi’nin Müslümanlar ve Yahudiler için derhal kapatılacağını, ikinci bir duyuruya kadar namaz kılınmasına izin verilmeyeceğini bildirdiğini ve çalışanların da bölgeden ayrılmaya zorlandığını dile getirdi.
İsrail, İran'a saldırılar düzenlerken Batı Şeria’daki onlarca kontrol noktasını kapattı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kapattığı noktalar arasında ana yollar üzerindeki kontrol noktaları, şehir merkezlerine giden yollar ve köyler ile şehirler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar bulunuyor.
Bu uygulama, araç kuyrukları ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı. Bazı Filistinliler, işlerine ulaşmak için uzun ve engebeli alternatif yollar kullanmak zorunda kaldı.
Ayrıca Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.
Nablus Valisi Gassan Daglas ise ildeki istasyonların “derhal ve sorumluluk altına alınarak” kapatılmasını kararlaştırdı.
Bu gelişmelerle birlikte Batı Şeria semalarında da yoğun askeri uçuşların gözlendiği kaydedildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.
13:00 İran bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı bölgedeki ABD üslerine saldırılar başlattı.
Bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi.
Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi de savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.
Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.
İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.
13:30 İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıların “Hizbullah’a ait altyapıları hedef aldığı” iddiasında bulundu.
Hizbullah’tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde alçak uçuş yaparak bir dizi saldırı düzenledi.
İsrail Ordu Sözcüsü, düzenlenen saldırıların Hizbullah’ın söz konusu bölgelerdeki askeri altyapısını hedef aldığını ileri sürdü.
Lübnan Başbakanı: "Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek maceralara izin vermeyeceğiz"
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede yaşanan ciddi gelişmeler karşısında tüm Lübnanlıları sağduyu ve milliyetçilikle hareket etmeye, ülke ve halkın çıkarlarını her türlü hesap ve menfaatin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başbakan Selam’ın açıklaması, özellikle Hizbullah’ın İran’a destek olma ihtimali konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde geldi.
Daha önce Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast tehditlerine karşı gerekli tüm hazırlıkların yapılacağını duyurmuştu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesine yapılan uyarılara göre, Hizbullah’ın ABD-İsrail-İran çatışmasına katılması durumunda, bunun İsrail’in Lübnan’daki altyapıya saldırmasına yol açabileceğini ifade etmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi felaketlerden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu söyledi
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkedeki yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde “Lübnan’ı korumak için en yüksek düzeyde hazırlıklı olmanın ve tüm yetkili kurumlar ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamanın zorunlu olduğunu” belirtti.
“Bu hassas dönemde tüm tarafların ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve Lübnan’ın üstün yararını her türlü hesap ve çıkarın üzerinde tutması gerekiyor.”diyen Avn ayrıca, Lübnan’ın dış güçlerin çatışmalarından doğabilecek felaketlerden korunmasının, egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının “mutlak öncelik” olduğunu vurguladı.
Avn, ülke içindeki dayanışmayı güçlendirme ve tüm çabaları birleştirmenin önemine dikkati çekerek “herhangi bir gelişmenin Lübnan topraklarını ve halkını etkilemesini önlemek” gerektiğini kaydetti.
Bu açıklamaların, Hizbullah’ın daha önce İran’a yönelik olası ABD veya İsrail saldırılarında askeri müdahalede bulunacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış ve Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü bildiriliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor ve bazı bölgelerdeki askeri varlığını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 - 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.
14:00 İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık, balistik füze saldırısı başlattı
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu, İran’dan füze saldırısı tespit edildiğini duyurmasının ardından İsrail hava savunma sistemleri Kudüs semalarında bazı füzeleri imha etti. Saldırı sırasında kent genelinde sirenler devreye girdi.
15:00 Dünyadan ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara tepkiler
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını eleştirdi.
ABD’yi kastederek, “Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.” ifadesini kullanan Medvedev, şunları kaydetti:
"İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."
Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur." görüşünü paylaştı.
ABD’nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu’nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığından, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının planlı olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Egemen ve bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devlete yönelik saldırı, uluslararası temel ilkeleri ihlal ediyor. Saldırıların yeniden başlatılan müzakere süreci devam ederken yapılması kınanmayı hak ediyor."
Açıklamada, BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil uluslararası toplumun Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliği yok etmeyi hedefleyen sorumsuzca yapılan eylemleri objektif şekilde değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.
Söz konusu saldırıların Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"UAEA güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanması kabul edilemez. Washington ve Tel Aviv, bölgeyi insani, ekonomik ve radyolojik bir felakete sürükleyen tehlikeli bir maceraya bir kez daha girişti. Onlar, yaratılan krizin doğuracağı olumsuz sonuçlardan sorumlu. ABD yönetiminin son birkaç aydır dünya düzeninin uluslararası hukuk temellerine saldırması endişe vericidir. Durumun derhal siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesini talep ediyoruz."
Açıklamada, Rusya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde barış yollarını bulma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.
Suudi Arabistan, İran'ın BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün topraklarına yönelik saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan’ın, söz konusu "kardeş ülkelerle" tam dayanışma içinde olduğu ve alacakları tüm tedbirlerde onları desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu ifade edildi.
Riyad yönetiminin, İran’ın bölge ülkelerinin topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığı ve hedef alınan ülkelerin yanında durduğu kaydedildi.
İran’ın saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ilke ve esaslarının açık ihlali olduğu savunulan açıklamada, bu ihlallerin sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.
Suudi Arabistan'ın açıklamasında, uluslararası topluma İran’ın saldırılarını kınama ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden ihlallere karşı gerekli tüm kararlı tedbirleri alma çağrısı yapıldı.
Pakistan "İran'a yönelik gerekçesiz saldırıların şiddetle kınandığını" belirtti
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.
Erakçi'nin, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ı aradığı belirtilen açıklamada, ikilinin bölgedeki son durumu görüştüğü kaydedildi.
Dar'ın, krizin barışçıl şekilde müzakere yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların acilen yeniden başlatılması ve gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Dar, İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.
Katar, İran tarafından topraklarının hedef alınmasını kınadı
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının İran yapımı füzelerle hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının Katar’ın ulusal egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak bu tür eylemlerin, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği kaydedildi.
Katar’ın, uluslararası hukuk çerçevesinde ve saldırının niteliğiyle orantılı şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu belirtilen açıklamada, ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı bildirildi.
Katar’ın başından bu yana İran ile diyalog çağrısında bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Katar’ın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, Katar’ın bölgesel gerilimlerden uzak durma ve taraflar arasında arabuluculuğu teşvik etme yönünde çaba gösterdiği ancak topraklarının hedef alınmasının iyi niyet temelinde yürütülen temaslara zarar verdiği ifade edildi.
Tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve diyalog masasına dönme çağrısı yapılarak bölge güvenliğinin korunması ve daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi gerektiği kaydedildi.
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn’in egemenliklerinin ihlal edilmesi de kınanan açıklamada, bu ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.
Hamas, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in söz konusu saldırılarının yalnızca İran’ı değil bölgenin tamamını hedef aldığı ve bölge güvenliği, istikrarı ile egemenliğine yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.
Açıklamada, ABD-İsrail'in, herhangi bir Arap ya da İslam ülkesine saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Hamas açıklamasında, İran ile dayanışma içinde olduklarını belirterek Arap ve İslam ülkelerine birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.
Açıklamada ayrıca, saldırıların bölgeyi yeniden şekillendirme ve "büyük İsrail" hedefi doğrultusunda Arap ve İslam toprakları ile halklarının çıkarlarını hedef alma amacı taşıdığı savunuldu.
AB'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli." mesajını paylaştı.
Tahran'ın "binlerce insanı öldüren, balistik füze ve nükleer programlarıyla, terör gruplarına verdiği destekle küresel güvenliğe ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirten Kallas, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını ve nükleer konu da dahil olmak üzere, diplomatik çözümleri desteklediğini anımsattı.
Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bölgedeki diğer bakanlarla görüştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:
"AB ayrıca diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakından koordinasyon sağlıyor. Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının ayrılışlarını kolaylaştırmak için tam olarak çalışıyor. Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor."
Kallas, AB'nin Aspides deniz misyonunun Kızıldeniz'de yüksek alarmda kalmaya devam ettiğini ve deniz koridorunun açık kalmasına yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.
İsviçre, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor
İsviçre Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "İsviçre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı bugün gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk da dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesinin talep edildiği paylaşımda, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çağırıyoruz. İsviçre Büyükelçiliği, faaliyetlerine devam ediyor." bilgisi verildi.
Paylaşımda, İsviçre'nin iyi niyet çağrılarının ilgili tarafların hizmetinde olduğu vurgulandı.
Almanya, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından gelişmeleri yakından izliyor
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bu sabah İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında önceden bilgilendirildiğini belirtti.
Kornelius, Alman hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek, Başbakan Friedrich Merz’in güvenlikle ilgili bakanlarıyla görüşmeler yaptığını ve gün içinde başka görüşmeler de yapacağını kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran, İsrail ve bölgedeki durumun yakından takip edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bakanlığın İran ve İsrail'deki büyükelçiliklerle ve bölgedeki diğer Alman temsilcilikleriyle yakın ve sürekli temas halinde olduğu bildirildi.
Alman hükümetinin kriz masasının bugün toplanacağı vurgulanan açıklamada İran, İsrail ve bölgedeki Alman vatandaşlarına kriz durumu irtibat listesine (ELEFAND) kayıt olmaları ve güvenlik konusunda bölgedeki makamların talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.
Fransa: (ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları) Önceliğimiz vatandaşlarımız ve üslerimizin güvenliği
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, “Elbette bu gibi durumlarda önceliğimiz bölgedeki vatandaşlarımızı ve güçlerimizi korumak ve durumu eş zamanlı izlemektir, biz de bunu yapıyoruz.” dedi.
Genel Müdür Rufo ayrıca, İsrail askeri yetkililerinden “önleyici saldırılara” ilişkin bilgi aldıklarını ve İsrail’de İran’ın misillemelerine karşı üst düzey teyakkuz haline geçildiğini belirtti.
Bölgedeki Fransızlara ihtiyatlı olmaları ve Fransız diplomatik temsilciliklerinin tavsiyelerine uymaları çağrısı yapan Rufo, askeri tırmanışın gelecek saatlerde nereye evrileceğini takipte olacaklarını söyledi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken, Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.
15:15 İran haber ajansı IRNA: Güneydeki bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.