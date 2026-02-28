Bakan Uraloğlu açıkladı: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

Haberleşme sektörü temsilcileriyle iftar programında bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacaklarını bildirdi.

"Sadece kendi yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecekler"

Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini duyurdu. 15 yaşından küçük çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabileceklerini ifade eden Bakan Abdülkadir Uraloğlu, kimlik doğrulama uygulamasına da geçileceğini ifade etti:

"Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim. Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi.

İlerleyen günlerde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız. Evlatlarımızı korumaktan kimse bizi alıkoyamaz, koyamayacaktır."

"TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık"

Uydu teknolojileri konusuna da Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın ardından, şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadıklarını açıkladı:

"Uydu teknolojileri de bizim için bir bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesidir. Haberleşme uyduları bugün sadece yayıncılıkta değil, afet anlarında iletişimin kesintisiz devamından kamu hizmetlerinin hiçbir aksaklık olmadan sürdürülmesine, savunma altyapılarından tarımsal üretime kadar hayatın her alanında kritik rol oynamaktadır.

Bildiğiniz üzere yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'nın ardından, şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. Biliyoruz ki bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse dijitalleşme kapasitesi de o ölçüde yüksektir. Bu anlayışla biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yalnızca karayolları, havayolları, demiryolları ve limanlar inşa etmiyoruz aynı zamanda bilgi otobanları kuruyoruz."

"5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik"

5G ile iletişim hızının yaklaşık 10 kat artacağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, kesintisiz ve daha güvenilir bir haberleşme imkanı sağlanacağını da kaydetti:

"Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. 1 Nisan'da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

5G ile iletişim hızımız yaklaşık on kat artacak, kesintisiz ve daha güvenilir bir haberleşme imkanı sağlanacak. Bu teknolojiyle tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamaları, uzaktan ameliyatlar gibi hayati sağlık müdahaleleri, gerçek zamanlı veri aktarımıyla akıllı fabrikalar ve üretim optimizasyonu, akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir yüksek verimli üretim, medyada 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınlar mümkün olacak."