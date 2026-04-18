ARA
DOLAR
44,92
0,01%
DOLAR
EURO
52,69
0,23%
EURO
ALTIN
6746,75
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Savunma Sanayi
Nurol Makina ile Nadicorp Holdings Sdn. Bhd. arasında Defence Services Asia (DSA) 2026 kapsamında yeni bir anlaşma imzalanması planlanırken, bu adımın iki şirketin uzun vadeli iş birliğinde kritik bir eşik oluşturması ve Malezya’da 4x4 zırhlı araçların yerel üretimi ile Asya’ya ihracatına zemin hazırlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Türk savunma sanayisinden Malezya çıkarması: 4x4 zırhlı araçta iş birliği yapılacak

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı’nda, sahada etkinliği kanıtlanmış zırhlı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor.

Yeni bir anlaşma imzalanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar 20-23 Nisan 2026 tarihlerinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar kapsamında Nurol Makina, modern operasyonel ihtiyaçlara yönelik geliştirilen gelişmiş zırhlı araç çözümlerini tanıtacak.

Nurol Makina ile Malezya merkezli Nadicorp Holdings Sdn. Bhd. (Badanbas) arasında DSA 2026 kapsamında yeni bir anlaşma imzalanması planlanıyor. Söz konusu anlaşmanın, iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğinde önemli bir dönüm noktası oluşturması ve Malezya'da 4x4 zırhlı araçların yerel üretimi ile Asya bölgesine ihracatına yönelik bir çerçeve oluşturması hedefleniyor.

Şirketin Asya'daki varlığını güçlendirmesi için önemli bir adım

Fuar süresince Nurol Makina standında, dünya genelinde bilinen muharebe tecrübesine sahip EJDER YALÇIN ile sınıfının önde gelen ölçeklenebilir zırh teknolojisine sahip NMS 4x4 ve NMS-L araçları sergilenecek. Bu araçlar, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek ve görev odaklı tasarım yaklaşımını yansıtıyor.

Nurol Makina'nın DSA'ya katılımı, şirketin Asya'daki varlığını güçlendirme ve bölgesel iş birliklerini artırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ziyaretçilerin şirketin zırhlı araç çözümlerine ilişkin kapsamlı bilgi edinmesi ve araçların güvenlik kabiliyetlerine katkı potansiyelini değerlendirmesi bekleniyor.

Uluslararası alandaki faaliyetleri genişledi

Şirket, bugüne kadar ileri mühendislik kabiliyetlerini sahadaki operasyonel deneyimle birleştirerek küresel ölçekte zırhlı araç üreticileri arasında güçlü bir konuma ulaştı. Yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve görev esnekliği sunacak şekilde oluşturulan çözümler, uluslararası alandaki faaliyetlerini genişlemesini sağladı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL