Türk savunma sanayisinden Malezya çıkarması: 4x4 zırhlı araçta iş birliği yapılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar 20-23 Nisan 2026 tarihlerinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar kapsamında Nurol Makina, modern operasyonel ihtiyaçlara yönelik geliştirilen gelişmiş zırhlı araç çözümlerini tanıtacak.

Nurol Makina ile Malezya merkezli Nadicorp Holdings Sdn. Bhd. (Badanbas) arasında DSA 2026 kapsamında yeni bir anlaşma imzalanması planlanıyor. Söz konusu anlaşmanın, iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğinde önemli bir dönüm noktası oluşturması ve Malezya'da 4x4 zırhlı araçların yerel üretimi ile Asya bölgesine ihracatına yönelik bir çerçeve oluşturması hedefleniyor.