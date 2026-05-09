Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 13 şirket var (4-8 Mayıs)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
Açıklama şöyle:
Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ruhsat sahibi olduğu aşağıda belirtilen 2 (iki) ürünün ülkemizdeki satış, pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerin münhasıran Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN) tarafından yürütülmesi amacıyla iki firma arasında 01.05.2026 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olmak üzere Tanıtım, Satış, Dağıtım ve Pazarlama Yetkileri Devir Anlaşması imzalanmıştır.
ELELYSO® 200 U IV infüzyonluk Çözelti için Liyofilize Toz: Vücutta belirli yağlı maddelerin (lipidler) parçalanamayarak dalak, karaciğer ve kemik iliği gibi organlarda birikmesiyle karakterize, nadir, genetik ve kalıtsal bir metabolik rahatsızlık olan Gaucher Hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.
BESPONSA 1 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamada Kullanılacak Konsantre için Toz: Kemik iliğinde lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin öncüllerinin (lenfoblast) kontrolsüz ve hızlıca çoğalmasıyla oluşan agresif bir kan kanseri türü olan Prekürsör B hücreli akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanılı ve CD22 pozitifliği histopatolojik veya akım sitometrik olarak gösterilen Philadelphia kromozomu negatif hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan "Bütünleşik Sunucu ve Veri Depolama Üniteleri Bakım ve Destek Hizmet Alımı" ihalesine en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ve ihalenin şirketimiz uhdesinde kaldığı ihale komisyonunca tarafımıza bildirilmiş ve sözleşme davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.
İhale bedeli KDV hariç 12.100.000 TL'dir. (KDV hariç ON-İKİ-MİLYON-YÜZ-BİN TÜRK LİRASI)
-T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş. arasında, sözleşme bedeli KDV hariç 3.384.000 USD (Üç-Milyon-Üç-Yüz-Seksen-Dört-Bin Amerikan Doları) olan bir projeye yönelik sözleşme imzalanmıştır.
3 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışında yerleşik bir firma ile "Çift Kiriş Gezer Portal Vinç" imalatı ve teslim konusunda 920.000 Avro tutarında sözleşme imzalamıştır. Söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
4 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nde, İşveren Söğüt-Taşyapı HRS İnşaatı Adi Ortaklığı'ndan 940.002 USD+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır.
Böylece Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 6.954.845 EUR+KDV ve 121.046.594 TL+KDV ve 940.002 USD+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kurları ile 531.631.075 TL+KDV) seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
İşin 31.03.2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
5 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile müşterimiz Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 32.493.961,50 USD(OtuzİkiMilyonDörtYüzDoksanÜçBinDokuzYüzAltmışBirAmerikanDolarıElliSent) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 1.469.373.689,63 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. İşbu bildirim tarihi itibarıyla 8.138.490 USD tutarında avans ödemesi alınmış olup, kalan tahsilat proje süresince hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecektir. Söz konusu projenin, 2026 yılının dördüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Söz konusu iş ilişkilerine ait Şirket unvanlarının çeşitli iletişim kanallarında kullanması söz konusu olması nedeni ile, yatırımcılar arasında kamunun aydınlatılması bakımından eşitsizlik yaratmamak ve yatırımcılarımızın zamanında, tam ve doğru olarak bilgiye sahip olmasını teminen söz konusu sözleşmelerin tarafı olan müşterilerimizin unvanları işbu açıklamamızda açıkça belirtilmiştir.
6 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Bir kamu kurumuna, birleşme öncesi İntron tarafından imzalanan sözleşmeye istinaden "Bilişim malzemesi alımı" işinin faturası KDV dahil 2.517.084 USD (113.735.195,67 TL) bedelle 05/05/2026 tarihinde şirketimiz tarafından düzenlenmiştir.
Not: SPK'nın 26.11.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-81802 sayılı yazısında karara bağlanan devralma işlemi sonucunda, İNTRON firmasından ARD'ye devrolunan sözleşmeler kapsamında alınan işler niteliğindedir."
7 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği arasında "3 Aylık Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı'' sözleşmesi 9.172.451,69 TL bedelle imzalanmıştır.
8 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir banka ile "Anasistem Donanım Satın Alım, Bakım ve Destek" alımına ilişkin olarak 3 (üç) yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli 9.600.000 ABD Doları + KDV olup opsiyonel kalemler ile birlikte toplam 14.984.500 ABD Doları + KDV'dir.
-Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir banka ile "Sistem Yazılımlarının Lisans Yenilemesi" ilişkin 3 (üç) yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin toplam bedeli 1.816.317 ABD Doları + KDV'dir.
9 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz; TEİAŞ'ın İTM.330 Referanslı 154/33 kV Piyale GIS TM projesi kapsamında, Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren bir firma ile 06.05.2026 tarihinde 1.180.000,00 EUR tutarında "Gaz İzoleli Orta Gerilim Metal Mahfazalı Primer Hücre" tedarikine ilişkin satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 62.653.398,00 TL 'dir (TCMB alış kuru alınmıştır).
10 AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (AKHAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 07 Mayıs 2026 tarihinde, Küresel Yeni Pazarlara açılım stratejisiyle;
" TAYVAN "ülkesine yapacağı "MAKARNA" ihracatı kapsamında 26.910 ABD Dolar satış gerçekleştirmiştir.
11 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (07.05.2026) 4 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 1.178.000 (BirMilyonYüzYetmişSekizBin) USD 'dır.
12 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile ASELSAN iştiraki ASELSAN NET arasında imzalanan genel çerçeve sözleşme kapsamında, 1. faz olarak yaklaşık 1.220.000 USD (KDV hariç) tutarında görüntüleme direği ve yüksek güvenlikli altyapı sistemleri satışı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu genel çerçeve sözleşmesi kapsamında, ilerleyen fazlarda Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan projelere ilişkin ilave sipariş süreçlerinin devam etmesi beklenmektedir.
Gerçekleştirilen bu iş birliğinin Şirketimizin savunma sanayi, akıllı ulaşım sistemleri, yüksek güvenlikli izleme altyapıları, radar ve stratejik gözlem platformlarına yönelik özel taşıyıcı sistemler alanındaki katma değerli ürün gruplarının büyümesine katkı sağlaması öngörülmektedir.
13 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş., SAHA EXPO 2026 kapsamında Nijerya merkezli NIGUS International Investment Limited ile sahadaki operasyonel başarısı kanıtlanmış 100.000 adet DASAL MIKON Kamikaze İHA, 200 adet DASAL FALCON R556 ve 100 adet DASAL PUHU Kargo İHA Sistemi tedarikine yönelik "Çerçeve Tedarik, Yerel Montaj ve Şartlı Teknoloji İş Birliği Sözleşmesi" imzaladığını bildirmiştir.
Söz konusu çerçeve sözleşmesi kapsamında teslimatların, taraflar arasında belirlenecek takvim ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu sözleşmenin, Şirketimizin savunma ve havacılık teknolojileri alanındaki ihracat faaliyetlerine ve bağlı ortaklığımız Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin uluslararası pazarlardaki konumuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.