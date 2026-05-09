Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 13 şirket var (4-8 Mayıs)

Açıklama şöyle:

Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi'nin ruhsat sahibi olduğu aşağıda belirtilen 2 (iki) ürünün ülkemizdeki satış, pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerin münhasıran Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN) tarafından yürütülmesi amacıyla iki firma arasında 01.05.2026 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olmak üzere Tanıtım, Satış, Dağıtım ve Pazarlama Yetkileri Devir Anlaşması imzalanmıştır.

ELELYSO® 200 U IV infüzyonluk Çözelti için Liyofilize Toz: Vücutta belirli yağlı maddelerin (lipidler) parçalanamayarak dalak, karaciğer ve kemik iliği gibi organlarda birikmesiyle karakterize, nadir, genetik ve kalıtsal bir metabolik rahatsızlık olan Gaucher Hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

BESPONSA 1 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamada Kullanılacak Konsantre için Toz: Kemik iliğinde lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin öncüllerinin (lenfoblast) kontrolsüz ve hızlıca çoğalmasıyla oluşan agresif bir kan kanseri türü olan Prekürsör B hücreli akut lenfoblastik lösemi (ALL) tanılı ve CD22 pozitifliği histopatolojik veya akım sitometrik olarak gösterilen Philadelphia kromozomu negatif hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.