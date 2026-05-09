'Su isteyene verebiliriz' dediler: Barajlar doldu, tahliye süreci başladı

Gümüşhane’de ilkbahar boyunca etkili olan yoğun yağışların ardından Torul ve Kürtün barajlarında doluluk oranı tam kapasiteye ulaşırken, yükselen su seviyesi nedeniyle kontrollü tahliyeye geçildi.

İhlas Haber Ajansı

İlkbaharda etkisini artıran yağışlar, Gümüşhane’deki Torul ve Kürtün barajlarını tam kapasiteye ulaştırdı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte barajlarda tahliye süreci başlatıldı.

Torul ve Kürtün Barajları tam kapasiteye ulaştı

Kentte etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Harşit Çayı üzerindeki enerji üretim amaçlı Torul ve Kürtün Barajları tamamen doldu.

Uzun yıllardır yağışlar yetersizdi

Uzun yıllardır yağışların yetersiz olması nedeniyle istenilen seviyeye ulaşamayan barajlarda bu yıl su seviyesinin maksimum noktaya çıkmasıyla birlikte kapaklar açılarak yüksek miktarda su tahliye edilmeye başlandı.

Oluşan manzara dikkat çekti

Barajlardan bırakılan su debisi nedeniyle oluşan manzara dikkat çekerken, çevre sakinleri ise yıllar sonra barajların tamamen dolmasının sevindirici olduğunu söyledi.

"Yoğun yağışlar hem doğa hem de enerji üretimi açısından önemli"

Vatandaşlar, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyelerinin ciddi şekilde düştüğünü belirterek bu yıl yaşanan yoğun yağışların hem doğa hem de enerji üretimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Bu sene bereket var"

Kapaklar açılarak Torul Barajı üzerindeki fazla suyun tahliye edilmeye başlandığını söyleyen Kirazlık köyü sakini Hasan Altıparmak, "Bu sene bereket var. Herkes barajlar kuruyor susuzluktan öleceğiz diyordu ama Allah unutmaz bizi. Bak verdi yağmurları, doldu barajlarımız. Artık fazla su tahliye edilir hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Su bol isteyenlere verebiliriz"

Bayram Demirci de, "Önceki yıllarda yağmurlar azalmıştı, barajlar tam anlamıyla dolmuyordu. Ama bu sene iyi doldu, fazla su da tahliye ediliyor. Su bol isteyenlere verebiliriz" dedi.
