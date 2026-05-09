Albaraka Türk'ten bilanço değerlendirmesi var

Albaraka Türk, 2026 yılının ilk çeyreğinde konsolide finansal sonuçlara göre 1 milyar 339 milyon TL kâr elde etti.

Yılın ilk çeyreği sonunda bankanın reel sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman desteği 328,5 milyar TL’ye yükseldi. Mart 2026 itibarıyla bankanın aktif büyüklüğü 504,8 milyar TL’ye ulaşırken, aktif kalitesi korunmaya devam etti. Albaraka Türk’ün Mart 2026 itibarıyla takipteki alacaklar oranı %1,84 olarak gerçekleşti; bu oran sektör ortalamasının altında seyrederek bankanın yüksek aktif kalitesini teyit etti. Sermaye yeterlilik oranı ise, %17,3 olarak gerçekleşmiş olup, yasal sınır olan %12’nin üzerinde güçlü bir sermaye tamponu sağladı.

Yılın ilk çeyreğinde özel cari hesaplar ve katılıma hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü 300 milyar TL’yi aştı. Sektör genelinde yüksek fonlama maliyetlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiği bir dönemde, Albaraka Türk, stratejik kaynak yönetimi ve güçlü fon tabanı yapısıyla büyümesini sürdürdü. Bankanın özel cari hesaplar vasıtasıyla topladığı fonların, toplam fonlar içerisindeki payı %52,4 seviyesine yükselerek, bankanın bilanço yapısının dayanıklılığını ve likidite gücünü bir kez daha teyit etti.

Reel Ekonomiye Destek Devam Ediyor





Finansal sonuçlara ilişkin görüşlerini paylaşan Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah: “Zorlu piyasa koşullarına rağmen reel ekonomiye olan desteğimizi sürdürüyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde de nakdi kredi portföyümüzdeki büyüme bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı sektörü ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. 2026 yılının ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna göre nakdi kredi büyümemiz %8,6 artarak 257,2 milyar TL’ye yükseldi. Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızın pozitif etkilerini görmekteyiz. 2026 yılı ilk çeyreğinde konsolide net kârımız 2025 yılının aynı dönemine göre, geçen yıl iptal edilen 7 milyar TL’lik serbest karşılık hariç tutulduğunda, %19,8 artarak 1 milyar 339 milyon TL olarak gerçekleşti; ortalama özkaynak kârlılığımız ise %33,1 seviyesine ulaştı.

Katılım finans ilkeleri ve müşteri merkezli yaklaşımımızla, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gelecek dönemde; dijitalleşme ve müşteri deneyimi odağımızla hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı, veri odaklı çözümler ve stratejik iş birlikleriyle bu deneyimi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılında da katılım bankacılığının öncüsü olarak müşterilerimize değer katmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.