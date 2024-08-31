Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket (2-6 Eylül temettü takvimi)

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 3 şirket bulunuyor. İşte yeni haftada temettü dağıtacak şirketler:
1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)
Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.
2 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Doğuş Otomotiv geçtiğimiz hafta kar payı avansı kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.
3 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)
Pay başına brüt 0,0461538 TL, net 0,0415384 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Eylül, ödeme tarihi ise 9 Eylül 2024.