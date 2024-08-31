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Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket (2-6 Eylül temettü takvimi)

Borsa İstanbul'da 2-6 Eylül haftası temettü dağıtması kesinlemiş 3 şirket bulunuyor. İşte o şirketler...

31 Ağustos 2024 | 15:30
Son Güncellenme: 31 Ağustos 2024 | 16:57
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket (2-6 Eylül temettü takvimi)

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 3 şirket bulunuyor. İşte yeni haftada temettü dağıtacak şirketler:
 

1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES) Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.

2 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS) Doğuş Otomotiv geçtiğimiz hafta kar payı avansı kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.

3 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR) Pay başına brüt 0,0461538 TL, net 0,0415384 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Eylül, ödeme tarihi ise 9 Eylül 2024.
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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Yatırım araçlarının haftalık performansları: En çok borsa prim yaptı
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Oba Makarna (OBAMS) temettü teklifini güncelledi
Şişecam'dan (SISE) ilk yarı değerlendirmesi
Reeder'dan elektrikli araç hakkında açıklama var: Modelin fotoğrafları...
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