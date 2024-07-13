Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 6 şirket

Borsa İstanbul'da 15-19 Temmuz haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 6 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ve temettü ödeme tarihleri:

1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. (ISBIR) Pay başına brüt 1,0000000 TL, net 0,9000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz, ödeme tarihi ise 18 Temmuz 2024.

2 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) 3 taksit halinde pay başına brüt 10,0000000 TL, net 9,0000000 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 1,8000000 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024. Her biri net 3,6000000 TL olan diğer 2 taksit ise ekim ve aralık aylarında ödenecek.

3 MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERCN) Pay başına brüt 0,0699853 TL, net 0,0629867 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024.

4 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) Pay başına brüt 0,0581818 TL, net 0,0523636 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024.

5 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN) Pay başına brüt 0,7736867 TL, net 0,6963180 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi ise 22 Temmuz 2024.