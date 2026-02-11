Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların faizsiz taksitlerle ev sahibi olacaklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımız 18 yıl boyunca faizsiz, aynı fiyatla ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında deprem bölgesindeki 450 bin konutun tüm altyapı bedellerini karşılayacaklarını belirterek, "Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyorum." dedi.

Depremzedelerin faizsiz konut sahibi olacaklarını da kaydeden Erdoğan, "Depremden etkilenen illerde konut fiyatlarının yüzde 65’ini altyapı dahil devletimiz ödeyecek. 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşlarımız 18 yıl boyunca faizsiz, aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için de Meclis'te düzenlemeler yapılacağını ekledi.

Konut fiyatları ne kadar olacak?

Konut fiyatları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortalama fiyatların 1 milyon 890 bin olacağını söyledi. Erdoğan, "3+1 konutlar için 8 bin 750 TL aylık taksit ödenecek. 18 yıl boyunca sabit olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacak." dedi.

"Peşin ödemelerde 484 bin liradan ev sahibi olabilecekler"

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için Meclis'te düzenleme yapılacağının altını çizen Erdoğan, 484 bin liradan vatandaşlar bu evleri alabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, ödeme yaparken kredi kullanmak isteyenlere kamu bankalarının kolaylık sağlayacağını da belirtti.

"Köy konutlarında da altyapı maliyetlerini karşılayacağız"

Köy konutlarında da altyapı maliyetlerini karşılayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ayrıca maliyet üzerinden yüzde 50 indirim yapacağız. Orada da ödemeler 8.100 lira taksitle olacak. Peşin almak isteyen vatandaşlar 448 bin liradan peşin olarak alabilecek." diye ekledi.