  Gündem
  • Gündem
Son 10 yılda Türkiye'de nüfusu en çok artan ve azalan şehirler hangileri oldu?

TÜİK’in yayımladığı son nüfus istatistikleri, iller arasındaki 10 yıllık değişimin çarpıcı tablosunu ortaya çıkardı. Veriler, bu dönemde nüfusu oransal olarak en hızlı artan ve azalan şehirleri de ortaya koydu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.

Öte yandan, Türkiye'de son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan ve azalan şehirler de belli oldu. İşte 2015–2025 döneminde nüfusu en çok artan ve azalan şehirler...

1 Nüfusu en çok artan iller

Nüfusu en çok artan iller

Türkiye'de son 10 yılda nüfusu en çok artan iller...

2 1- Yalova

1- Yalova

Yalova'da 2015 yılında nüfus 233 bin 9 iken, 2025 yılında bu sayı 311 bin 635’e yükseldi.

Artış oranı da yüzde 33,74 oldu.

3 2- Tekirdağ

2- Tekirdağ

Şehrin nüfusu son 10 yılda 937 bin 910'dan 1 milyon 208 bin 441'e çıkarak yüzde 28,84 arttı.

4 3- Kocaeli

3- Kocaeli

Kocaeli'de 2015 yılında 1 milyon 780 bin 55 olan nüfus, 2025'te 2 milyon 161 bin 171'e çıktı. Nüfus, 10 yıllık dönemde yüzde 21,41 artış göstermiş oldu.

5 4- Antalya

4- Antalya

2015 yılında 2 milyon 288 bin 456 olan Antalya nüfusu, 2025'te 2 milyon 777 bin 677'ye ulaştı.

Şehrin nüfusu son 10 yılda yüzde 21,38 yükseldi.

6 5- Muğla

5- Muğla

Muğla'da son 10 yılda nüfus 908 bin 877’den 1 milyon 99 bin 547’ye yükselirken, artış oranı yüzde 20,98 oldu.

7 6- Kilis

6- Kilis

Kilis’te 2015’te 130 bin 655 olan nüfus, 2025’te 157 bin 363’e yükseldi. Artış oranı da yüzde 20,44 oldu.

8 7- Şanlıurfa

7- Şanlıurfa

Şehirde 2015’te 1 milyon 892 bin 320 olan nüfus, 2025’te 2 milyon 265 bin 800’e yükseldi. Artış oranı yüzde 19,74 oldu.

9 8- Sakarya

8- Sakarya

Sakarya'da 2015'te 853 bin 181 olan nüfus, 2025 yılında 1 milyon 123 bin 693 oldu.

Nüfus, 10 yıllık dönemde yüzde 17,89 artış gösterdi.

10 9- Şırnak

9- Şırnak

Şırnak'ın nüfusu 2015’te 490 bin 184 iken, 2025 itibarıyla 573 bin 666 oldu. Kentte 10 yıllık artış oranı yüzde 17,03 olarak hesaplandı.

11 10- Batman

10- Batman

Kent nüfusu 2015’te 566 bin 633 iken, 2025’te 662 bin 626’ya yükseldi.

12 Hangi illerin nüfusu azaldı?

Hangi illerin nüfusu azaldı?

Son 10 yılda nüfusu en çok artan iller ise şöyle...

13 1- Ağrı

1- Ağrı

Şehirde 2015–2025 döneminde nüfus 547.210’dan 491.489’a gerileyerek yüzde 10,18 azaldı.

14 2- Ardahan

2- Ardahan

Ardahan'nın nüfusu 2015'te 99 bin 265 iken, 2025 yılında 90 bin 392 oldu. Şehirde nüfus yüzde 8,94 oranında gerilemiş oldu.

15 3- Gümüşhane

3- Gümüşhane

Gümüşhane'de nüfus son 10 yılda yüzde 8,35'lik düşüşle 99 bin 265'ten 90 bin 392'ye geriledi.

16 4- Kars

4- Kars

Şehirde nüfus 2015’te 292 bin 660 iken, 2025’te 268 bin 991’e geriledi. 10 yıllık düşüş oranı yüzde 8,09 oldu.

17 5- Muş

5- Muş

Muş'ta, 2015–2025 döneminde nüfus 408 bin 728’den 389 bin 127’ye gerileyerek yüzde 4,80 azaldı.

18 6- Erzurum

6- Erzurum

Şehirde nüfus 2015’te 762 bin 321 seviyesindeyken 2025’te 736 bin 877’ye geriledi. 10 yıllık düşüş oranı ise yüzde 3,34 oldu.

19 7- Malatya

7- Malatya

Malatya'da 2015–2025 döneminde nüfus 772 bin 904’ten 755 bin 854’e düşerek yüzde 2,21 azaldı.

20 8- Zonguldak

8- Zonguldak

Şehirde 2015’te 595 bin 907 olan nüfus, 2025’te 585 bin 203’e indi ve yüzde 1,80 azaldı.

21 9- Yozgat

9- Yozgat

Yozgat'ta nüfus 2015’te 419 bin 440 iken 2025’te 413 bin 208’e geriledi. 10 yıllık düşüş oranı yüzde 1,49 oldu.

22 10- Tunceli

10- Tunceli

Kentte 2015’te 86 bin 76 olan nüfus, 2025’te 85 bin 83’e geriledi ve yüzde 1,15 azaldı.
