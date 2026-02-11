Son 10 yılda Türkiye'de nüfusu en çok artan ve azalan şehirler hangileri oldu?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.
Öte yandan, Türkiye'de son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan ve azalan şehirler de belli oldu. İşte 2015–2025 döneminde nüfusu en çok artan ve azalan şehirler...
2 1- Yalova
Yalova'da 2015 yılında nüfus 233 bin 9 iken, 2025 yılında bu sayı 311 bin 635’e yükseldi.
Artış oranı da yüzde 33,74 oldu.
3 2- Tekirdağ
Şehrin nüfusu son 10 yılda 937 bin 910'dan 1 milyon 208 bin 441'e çıkarak yüzde 28,84 arttı.
4 3- Kocaeli
Kocaeli'de 2015 yılında 1 milyon 780 bin 55 olan nüfus, 2025'te 2 milyon 161 bin 171'e çıktı. Nüfus, 10 yıllık dönemde yüzde 21,41 artış göstermiş oldu.
5 4- Antalya
2015 yılında 2 milyon 288 bin 456 olan Antalya nüfusu, 2025'te 2 milyon 777 bin 677'ye ulaştı.
Şehrin nüfusu son 10 yılda yüzde 21,38 yükseldi.
6 5- Muğla
Muğla'da son 10 yılda nüfus 908 bin 877’den 1 milyon 99 bin 547’ye yükselirken, artış oranı yüzde 20,98 oldu.
7 6- Kilis
Kilis’te 2015’te 130 bin 655 olan nüfus, 2025’te 157 bin 363’e yükseldi. Artış oranı da yüzde 20,44 oldu.
8 7- Şanlıurfa
Şehirde 2015’te 1 milyon 892 bin 320 olan nüfus, 2025’te 2 milyon 265 bin 800’e yükseldi. Artış oranı yüzde 19,74 oldu.
9 8- Sakarya
Sakarya'da 2015'te 853 bin 181 olan nüfus, 2025 yılında 1 milyon 123 bin 693 oldu.
Nüfus, 10 yıllık dönemde yüzde 17,89 artış gösterdi.
10 9- Şırnak
Şırnak'ın nüfusu 2015’te 490 bin 184 iken, 2025 itibarıyla 573 bin 666 oldu. Kentte 10 yıllık artış oranı yüzde 17,03 olarak hesaplandı.
14 2- Ardahan
Ardahan'nın nüfusu 2015'te 99 bin 265 iken, 2025 yılında 90 bin 392 oldu. Şehirde nüfus yüzde 8,94 oranında gerilemiş oldu.
15 3- Gümüşhane
Gümüşhane'de nüfus son 10 yılda yüzde 8,35'lik düşüşle 99 bin 265'ten 90 bin 392'ye geriledi.
16 4- Kars
Şehirde nüfus 2015’te 292 bin 660 iken, 2025’te 268 bin 991’e geriledi. 10 yıllık düşüş oranı yüzde 8,09 oldu.
17 5- Muş
Muş'ta, 2015–2025 döneminde nüfus 408 bin 728’den 389 bin 127’ye gerileyerek yüzde 4,80 azaldı.
18 6- Erzurum
Şehirde nüfus 2015’te 762 bin 321 seviyesindeyken 2025’te 736 bin 877’ye geriledi. 10 yıllık düşüş oranı ise yüzde 3,34 oldu.
19 7- Malatya
Malatya'da 2015–2025 döneminde nüfus 772 bin 904’ten 755 bin 854’e düşerek yüzde 2,21 azaldı.
20 8- Zonguldak
Şehirde 2015’te 595 bin 907 olan nüfus, 2025’te 585 bin 203’e indi ve yüzde 1,80 azaldı.
21 9- Yozgat
Yozgat'ta nüfus 2015’te 419 bin 440 iken 2025’te 413 bin 208’e geriledi. 10 yıllık düşüş oranı yüzde 1,49 oldu.