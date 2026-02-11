Son 10 yılda Türkiye'de nüfusu en çok artan ve azalan şehirler hangileri oldu?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı.

Öte yandan, Türkiye'de son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan ve azalan şehirler de belli oldu. İşte 2015–2025 döneminde nüfusu en çok artan ve azalan şehirler...