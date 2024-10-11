Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,89 puan azalarak 8.876,22 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 22,94 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.836,95 puanı, en yüksek 9.080,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 8.876,22 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile gıda içecek oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,30 puan ve yüzde 0,76 kayıpla 9.884,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerin etkileri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Bu veri, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yıl sonu için yüzde 44,11'e yükselirken, 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e ve 24 ay sonrası için yüzde 18,38'den yüzde 18,08'e geriledi.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avro Bölgesinde ve Japonya'da enflasyon, Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

ECB'nin gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 658 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 658 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 885 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1386 lira, satışta 34,2754 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1283 lira, satışta 34,2651 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 149,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.