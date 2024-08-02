Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 324,62 puan düşerek 10.473,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.415,62, en yüksek 10.686,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 düşüşle 10.473,47 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,95 ve holding endeksi yüzde 3,14 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 4,44 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 2,50 ve mali endeks yüzde 3,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 405,79 puan ve yüzde 3,45 kayıpla 11.372,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 86'sı geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLER NE DİYOR?

AA'nın görüşünü aktardığı analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan verilerin ekonominin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair sinyaller vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 4,1 olması öngörülüyordu.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar, ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurusu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

