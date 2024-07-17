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Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

17 Temmuz 2024 | 18:52
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,26 puan azalarak 11.134,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.152,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.169,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,96 puan ve yüzde 0,02 kayıpla 12.091,33 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 54'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda yön arayışının öne çıktığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı. Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçlarının da yakından takip edileceğine dikkati çeken analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına işaret eden makroekonomik verilerden kaynaklanan endişelerin varlığını koruduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
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