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Borsada haftanın en'leri (20-24 Mayıs 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,31 kazançla tamamladı. Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Agrotech'te yaşandı.

25 Mayıs 2024 | 09:28
Borsada haftanın en'leri (20-24 Mayıs 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.633,93, en yüksek 11.088,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,92 değer kazancıyla 12.246,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,11 azalışla 9.664,27 puan, Sanayi Endeksi 0,86 kayıpla 14.910,43 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,72 değer kaybıyla 13.836,10 puan oldu.

- Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,17 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını, yüzde 7,67 ile Otokar, yüzde 7,35 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,36 ile Agrotech, yüzde 16,76 ile Europower Enerji ve 12,66 ile Boğaziçi Beton Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 629 milyar 409 milyon lirayla Koç Holding, 439 milyar 185 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 416 milyar 850 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

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