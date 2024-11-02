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Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (28 Ekim-1 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,26 kayıpla tamamladı. Haftanın en çok artan-azalan hisseleri ve en değerli 3 şirketi şöyle...

02 Kasım 2024 | 12:15
Son Güncellenme: 02 Kasım 2024 | 14:47
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (28 Ekim-1 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.051,20 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.776,35 puan, Sanayi Endeksi 0,52 artışla 12.125,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,43 kazançla 13.154,35 puan oldu.

Adel Kalemcilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik oldu.

Adel Kalemciliği yüzde 16,48 ile Altınay Savunma, yüzde 14,25 ile Europower Enerji izledi.

En çok değer kaybı Arçelik'te yaşandı

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,75 ile Arçelik, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA, yüzde 4,44 ile Otokar olarak sıralandı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 443 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA, 424 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding ve 376 milyar 740 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
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