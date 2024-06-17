AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bin 305'e ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 31 bin 945 oldu.











1 Borsada yatırımcı sayısı Borsa İstanbul'da yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bin 250'ye çıkarken 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı.

2 Yabancı oranı yüzde 39 Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselirken yerli yatırımcıların payı 3 trilyon 564 milyar 599 milyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturuyor. Söz konusu portföy değeri içerisinde yabancı yatırımcının payı ise yüzde 39'larda.

3 Milyoner sayısı yüzde 31 arttı 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin 31 oldu. Söz konusu yerli yatırımcıların portföy değeri de mayıs ayı sonunda yüzde 41 yükselerek 3 trilyon 71 milyar 13 milyon liraya ulaştı.Buna göre, yerli yatırımcıların yüzde 2,9'unu temsil eden 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip kişiler, yerli yatırımcıların toplam portföy değerinin yüzde 86,2'sini elinde bulunduruyor.

4 Yatırımcı sayısında en büyük değişim 0-14 yaş aralığında 2024'ün ilk 5 ayında, 2023 sonuna göre yatırımcı sayısında yüzde 9 artış yaşandı. Yatırımcıların büyük çoğunluğunu 1 milyon 186 bin 756 kişi ile 30-34 yaş aralığındaki yatırımcılar oluştururken, ilk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında gözlemlendi. Aralık 2023'te 0-14 yaş aralığında toplam 76 bin 946 yatırımcı bulunurken, mayıs ayı itibarıyla bu sayı yüzde 26 artışla 96 bin 629 kişiye yükseldi.

5 En büyük portföy değerine sahip grup Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293 milyar 227 milyon lirayla en büyük portföy değerine sahip grup olurken, 3 milyar 241 milyon lira ile en düşük portföy değeri 15-19 yaş grubunda yer alıyor. Yerli yatırımcılar değerlendirildiğinde en büyük portföy değerine sahip grup 292 milyar 340 milyon lira ile 45-49 yaş aralığı olurken, yılın ilk beş ayında portföy değerinde en büyük değişim yüzde 49 artış ile 70-74 yaş aralığında gerçekleşti.

6 Borsa İstanbul'da en çok yatırım BIST 100 endeksinde Söz konusu veriler endeksler bazında incelendiğinde, yerli yatırımcıların hesaplanan bütün endekslerde portföy büyüklüğünün artması dikkati çekiyor. Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan bir yükseliş kaydettiğini aktararak portföy büyüklüklerindeki artışın büyük oranda hisse fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.