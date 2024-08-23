Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 253,30 puan azalarak 9.668,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 6,02 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 9.927,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.651,21 puanı, en yüksek 9.935,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,55 azalışla 9.668,10 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 3,13 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 3,49 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, sanayi endeksi yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 1,90 ve teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 270,03 puan ve yüzde 2,48 kayıpla 10.637,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YURT İÇİ PİYASALAR NEGATİF AYRIŞTI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi verileri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Almanya'da büyüme ve TÜFE, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve TÜFE, ABD'de dayanıklı mal siparişler ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 517 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 milyon 791 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,8626 lira, satışta 33,9983 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8269 lira, satışta 33,9625 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.