Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti (11 Eylül)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 204,39 puan azalarak 9.419,66 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.413,41 puanı, en yüksek 9.643,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 9.419,66 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 3,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,67 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,24 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 191,55 puan ve yüzde 1,82 kayıpla 10.348,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 93'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Analistler, bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, faiz indirimlerinin sert olmayacağına yönelik tahminlerin öne çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesinin beklendiğini, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.