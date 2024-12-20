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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan bir şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Aralık pazartesi...

20 Aralık 2024 | 17:36
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)

STD Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 3 taksit halinde toplamda pay başına 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL açıklamıştı. 3. ve son taksit olarak net 0,5050556 TL kar payı ödemesi yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 25 Aralık 2024. Şirket kar payı dağıtımına ilişkin şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 30.05.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında; kar payının üç taksitte nakit olarak ödenmesine ve bu kapsamda dağıtılmasına karar verilen toplam 130.192.124,40 TL karın % 37,5'una isabet eden tutarının (48.822.046,65 TL) 13.08.2024 tarihinde ilk taksit olarak nakden dağıtılmasına, kalan dağıtılabilir kar tutarı olan toplam 81.370.077,75 TL'nin ikinci ve üçüncü taksitler şeklinde bölünmek suretiyle ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulması kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.11.2024 tarihinde toplanarak, Şirketimizin kar dağıtımının 2. Taksitinin (48.822.046,65 TL) 25.11.2024 tarihinde, 3. Taksitinin (32.548.031,10 TL) ise 23.12.2024 tarihinde yapılmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamasının yapılmasına karar vermiştir.

 

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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