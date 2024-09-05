Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. pay başına brüt 0,0461538 TL, net 0,0415384 TL temettü dağıtma kararı almıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 5 Eylül 2024. Ödeme tarihi ise 9 Eylül 2024 olacak.

Daha önce şirketten yapılan açıklamada genel kurul kararı "Nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 05 Eylül 2024 tarihinden itibaren başlamasına yönelik Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi 13.08.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da katılanların oy çokluğuyla kabul edildi" açıklamasıyla duyurulmuştu.

