Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı için SPK'den onay alan 2 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 13 Ağustos 2024 olarak duyurulmuştu. İşte o şirketler:

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. CCOLA (%1000)

Şirket Yönetim Kurulu 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar vermiş, SPK'dan onay gelmişti.

LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA (%120)

Şirket Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayenin 253.800.000,00-TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)'ndan, 304.560.000- TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) tutarında % 120,00 oranında artırılmak suretiyle, 558.360.000- TL (Beş Yüz Elli Sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirası)'na arttırılmasına karar vermişti.

