Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499998 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak pay başına net 0,0749999 kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit olarak pay başına net 0,1125000 TL kar payı dağıtılacak. Son taksit ise Aralıkta olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim.

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7439883 TL, net 0,7439883 TL temettü açıklamıştı. Birinci taksit olarak pay başına net 0,2479961 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim. İki ve üçüncü taksitler ise Ocak ve Mart 2025'te.