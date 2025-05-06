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Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artışı yapacak 1 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 7 Mayıs 2025.

06 Mayıs 2025 | 17:40
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)

Ford Otomotiv A.Ş. (FROTO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (Yüzde 900) almıştı. Şirket bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi olarak 7 Mayıs'ı açıklamıştı. Hissenin fiyatında bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirketten daha önce yapılan açıklamada "Şirketimiz sermayesinin, 350.910.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 artırılarak 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2025'tir" bilgisi paylaşılmıştı. 

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Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
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