Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 250) onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 1 Ekim 2024. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi verildi:

Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %250 oranında artırılarak 73.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 52.500.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01/10/2024' tür.