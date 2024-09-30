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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)

Borsada 1 Ekim salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirket bulunuyor.

30 Eylül 2024 | 17:11
Son Güncellenme: 30 Eylül 2024 | 17:15
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 250)  onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 1 Ekim 2024. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi verildi:
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %250 oranında artırılarak 73.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 52.500.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01/10/2024' tür.

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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (1 Ekim)
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (1 Ekim)
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
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GERİ
İLERİ
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