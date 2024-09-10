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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) paylarında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 11 Eylül 2024.

10 Eylül 2024 | 22:40
Son Güncellenme: 10 Eylül 2024 | 22:41
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 100) onayı almıştı. Şirket, dün bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın yani 11 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
"Mevcut 650.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %100) ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, ihraç edilecek paylarla ilgili Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.09.2024 olarak belirlenmiştir".

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SPK'den 6 kişiye işlem yasağı kararı geldi
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
THY Ağustos 2024 rakamlarını açıkladı: Yolcu, uçak sayısı...
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GERİ
İLERİ
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