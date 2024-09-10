Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Eylül)

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 100) onayı almıştı. Şirket, dün bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın yani 11 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Mevcut 650.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %100) ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, ihraç edilecek paylarla ilgili Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.09.2024 olarak belirlenmiştir".