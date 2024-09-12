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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (13 Eylül)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) paylarında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Eylül 2024.

12 Eylül 2024 | 18:57
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 20:13
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (13 Eylül)

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 100) onayı almıştı. Şirket dün bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Eylül 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 144.900.000,-TL olan Şirketimiz;
Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 14.490.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 144.900.000,-TL tutarında artırılarak 289.800.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 31.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2024 tarih ve 2024/43 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuya duyurulmuştu. Bedelsiz sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.09.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 13.09.2024' dür.
 

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