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  • Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)

Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 19 Eylül

18 Eylül 2024 | 22:30
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (yüzde 300) onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bildirimde bulundu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 19 Eylül olduğu açıklandı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde ayrıca "Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 02.07.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 12.09.2024 tarih 52/1440 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 16.09.2024 tarih E-29833736-105.01.01.01-59826 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir" denildi.
 

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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)
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Oba Makarna'dan geri alım programı açıklaması
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