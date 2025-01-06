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  • Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)

Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 7 Ocak.

06 Ocak 2025 | 18:36
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (Yüzde 300) almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 7 Ocak salı olarak açıklandı. 
Şirketten bugün KAP'a yapılan bilgilendirmede "Şirketimizin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere beheri 1 TL nominal değerde 900.000.000 adet pay karşılığı 900.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 no.lu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvurusu, Kurul tarafından 26.12.2024 tarih ve 2024/59 sayılı SPK bülteninde yayımlanarak onaylanmış olduğundan bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 07.01.2025 tarihinde başlanacaktır" denildi.
 

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