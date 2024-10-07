Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (8 Ekim)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hakkında açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 8 Ekim 2024. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: Şirketimizin 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle, %200 oranında artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 440.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 03 Ekim 2024 tarih ve 2024/50 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.