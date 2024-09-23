Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında. Flap, pay başına brüt 0,0656430 TL, net 0,0590787 TL temettü açıklamıştı. Nakir kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 24 Eylül salı. Ödeme tarihi ise 26 Eylül 2024. Şirket temettü kararını şöyle açıklamıştı:

Şirketimizin 19 Eylül 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı konsolide olmayan finansal tablolarına göre ortaya çıkan 123.080.673,17 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucunda; 10 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan şekli ile;

Şirketin TMS/TFRS'ye hazırlanan 2023 yılı finansal durum tablosunda, 2023 yılı TMS/TFRS bilançomuzun geçmiş yıllar karları veya zararları kaleminde bulunan 207.609.649 TL tutarındaki zararın, yine TMS/TFRS bilançomuzda bulunan 462.116.901 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi,

Şirketimizin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla VUK bilançosunda yer alan olağanüstü yedeklerden, TMS/TFRS'ye uygun bilançomuzda ise 2023 yılı karından karşılanmak üzere, Brüt 6.154.033,66 TL tutarın Ortaklara Kâr Payı dağıtılması,

Yasal kayıtlarımızda dağıtıma konu edilmeyen dönem karı üzerinden, Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca mali tabloda oluşan enflasyon düzeltmesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi nedeniyle yasal yedek ve olağanüstü yedek ayrılmaması,

93.750.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 6.154.033,66 TL brüt, 5.538.630,29 TL'sının net, tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine pay başına brüt 0,06564 TL ve gerçek kişi pay sahiplerine de net 0,05908 TL olmak üzere, nakden dağıtılmasına, Nakit kar payının 24 Eylül 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına, karar verilmiştir.