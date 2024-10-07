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Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (8 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak bir şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 8 Ekim 2024.

07 Ekim 2024 | 20:01
Son Güncellenme: 07 Ekim 2024 | 20:10
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak (8 Ekim)

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (GENIL) bugün KAP kar payı 3. taksidinin ödenmesine ilişkin açıklama yaptı. Şirket 3 taksit halinde pay başına toplamda brüt 1,1111109 TL, net 0,9999996 TL temettü açıklamıştı. 3. taksit olarak net 0,3333332 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 10 Ekim 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirket Yönetim Kurulu 29.04.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç taksit halinde ödenmesine karar verilen Kar Payı'nın 3. taksitinin 08.10.2024 tarihinde ödenmesine karar vermiştir" denildi.

 

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
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Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
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