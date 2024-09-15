ARA
DOLAR
33,95
0,11%
DOLAR
EURO
37,57
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
2814,19
0,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
9685,49
1,73%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)

Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 16 Eylül pazartesi günü.

15 Eylül 2024 | 13:56
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)

Trabzonspor, Cuma günü hak kullanım tarihlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Trabzonspor'dan bedelli sermaye artırımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

- Şirketimizin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 5.000.000.000 TL artışla 7.500.000.000 TL'ye çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.09.2024 tarih ve 52/1448 sayılı toplantısında onaylanmış ve 13.09.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-59735 saylı yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 200'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 16.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Ataşehir Ticari Merkez Şubesi'nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-379 nolu (IBAN No: TR28 0013 4000 0008 7368 1010 84) no'lu özel hesaba yatırılacaktır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
- Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2814,19 0,87%
  • ALTIN ONS 2578,24 0,78%
  • BIST 100 9685,49 1,73%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,832 -0,697%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35867 0,04897%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90 -0,1689%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9499 0,107%
  • EURO/DOLAR 1,1075 0,0095%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5658 -0,2628%
  • STERLIN/DOLAR 1,3124 -0,00305%
Borsa Haberleri
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL