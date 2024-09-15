Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)

Trabzonspor, Cuma günü hak kullanım tarihlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Trabzonspor'dan bedelli sermaye artırımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

- Şirketimizin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelli olarak 5.000.000.000 TL artışla 7.500.000.000 TL'ye çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.09.2024 tarih ve 52/1448 sayılı toplantısında onaylanmış ve 13.09.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-59735 saylı yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 200'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 16.09.2024 ile 30.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Pay bedelleri Denizbank A.Ş. Ataşehir Ticari Merkez Şubesi'nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-379 nolu (IBAN No: TR28 0013 4000 0008 7368 1010 84) no'lu özel hesaba yatırılacaktır.

- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.