ARA
DOLAR
34,29
0,12%
DOLAR
EURO
36,95
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3025,33
-0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
8784,12
-0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!

Borsa İstanbul'da, yarınki işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

23 Ekim 2024 | 14:31
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Pay piyasasında, yarınki işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü, 25 Ekim Cuma ve 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

28 Ekim Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) 28 Ekim Pazartesi işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler saat 12.40'ta sonlanacak. Pazartesi günü endeks vadeli kontratta akşam seansı da yapılmayacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar yapılacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3025,33 -0,07%
  • ALTIN ONS 2743,86 -0,18%
  • BIST 100 8784,12 -0,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,107 1,356%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38455 0,20119%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,41 0,3463%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2949 0,1165%
  • EURO/DOLAR 1,0764 -0,3319%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9485 -0,168%
  • STERLIN/DOLAR 1,29547 -0,21144%
Borsa Haberleri
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL