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Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. daha önce kar payı avansı kararını duyurmuştu.

15 Ekim 2024 | 21:29
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay başına brüt 0,8 TL, net 0,7200000 TL kar payı avansı dağıtma kararı almıştı. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi yarın, yani 16 Ekim 2024. Ödeme tarihi ise 18 Ekim olacak. Şirket, kar payı avansı kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Şirketimizin 10.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden; ekli kâr payı avansı tablosu uyarınca 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL'nin; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,80 TL (hisse başına brüt %80), hisse başına net 0,72 TL (hisse başına net %72) tutarında Kâr Payı Avansının 18 Ekim 2024 tarihinde nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 

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Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
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GERİ
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