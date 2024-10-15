Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay başına brüt 0,8 TL, net 0,7200000 TL kar payı avansı dağıtma kararı almıştı. Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi yarın, yani 16 Ekim 2024. Ödeme tarihi ise 18 Ekim olacak. Şirket, kar payı avansı kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Şirketimizin 10.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden; ekli kâr payı avansı tablosu uyarınca 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL'nin; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,80 TL (hisse başına brüt %80), hisse başına net 0,72 TL (hisse başına net %72) tutarında Kâr Payı Avansının 18 Ekim 2024 tarihinde nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

