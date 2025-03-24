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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)

Borsada temettü dağıtacak 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 25 Mart 2025.

24 Mart 2025 | 13:25
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) de bulunuyor. Şirket pay başına brüt 10,10 TL, net 8,5850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme tarihi 27 Mart. Hisse fiyatında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme olacak. Şirket, daha once KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere; 2024 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 1.831.284.896 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca dönem karı üzerinden %5 oranında ayrılması gereken I. Tertip yasal akçe, yasal kayıtlarımıza göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıldığı için ayrılmamıştır,

Kar dağıtım politikamıza uygun olarak brüt 328.568.277 TL'si geçmiş yıl karlarımızdan ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 2024 yılı karından toplam brüt 1.952.776.800 TL (net 1.659.860.280 TL), 6 Ocak 2025 tarihinde dağıtılan brüt 435.619.440 TL (net 370.276.524 TL) kâr payı avansı düşüldükten sonra brüt 1.517.157.360 TL (net 1.289.583.756 TL) kâr payı ödenmesine,


Kâr payı ödeme tarihinin 25 Mart 2025 olarak belirlenmesinin; 22 Mart 2025 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

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