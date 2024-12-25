Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) bugün KAP'a yaptığı bildirimde genel kurulun temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 8,1790822 TL, net 6,9522198 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Aralık, ödeme tarihi ise 30 Aralık 2024.

Kar payına ilişkin açıklamada net rakama ilişkin günceleme için 'Kar Payı Ödemesi / 22 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Stopaj oranı güncellemesi' bilgisi de yer aldı.